EBON: Ebang International Holdings Inc - Class A

4.71 USD 0.28 (5.61%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EBONの今日の為替レートは、-5.61%変化しました。日中、通貨は1あたり4.71の安値と4.98の高値で取引されました。

Ebang International Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.71 4.98
1年のレンジ
3.00 10.92
以前の終値
4.99
始値
4.83
買値
4.71
買値
5.01
安値
4.71
高値
4.98
出来高
19
1日の変化
-5.61%
1ヶ月の変化
14.88%
6ヶ月の変化
22.34%
1年の変化
-21.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K