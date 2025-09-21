Valute / EBON
EBON: Ebang International Holdings Inc - Class A
5.06 USD 0.35 (7.43%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EBON ha avuto una variazione del 7.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.72 e ad un massimo di 5.20.
Segui le dinamiche di Ebang International Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.72 5.20
Intervallo Annuale
3.00 10.92
- Chiusura Precedente
- 4.71
- Apertura
- 4.73
- Bid
- 5.06
- Ask
- 5.36
- Minimo
- 4.72
- Massimo
- 5.20
- Volume
- 126
- Variazione giornaliera
- 7.43%
- Variazione Mensile
- 23.41%
- Variazione Semestrale
- 31.43%
- Variazione Annuale
- -15.95%
21 settembre, domenica