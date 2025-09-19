Währungen / EBON
EBON: Ebang International Holdings Inc - Class A
5.15 USD 0.44 (9.34%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EBON hat sich für heute um 9.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.72 bis zu einem Hoch von 5.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ebang International Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.72 5.20
Jahresspanne
3.00 10.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.71
- Eröffnung
- 4.73
- Bid
- 5.15
- Ask
- 5.45
- Tief
- 4.72
- Hoch
- 5.20
- Volumen
- 114
- Tagesänderung
- 9.34%
- Monatsänderung
- 25.61%
- 6-Monatsänderung
- 33.77%
- Jahresänderung
- -14.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K