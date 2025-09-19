KurseKategorien
Währungen / EBON
Zurück zum Aktien

EBON: Ebang International Holdings Inc - Class A

5.15 USD 0.44 (9.34%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EBON hat sich für heute um 9.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.72 bis zu einem Hoch von 5.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ebang International Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
4.72 5.20
Jahresspanne
3.00 10.92
Vorheriger Schlusskurs
4.71
Eröffnung
4.73
Bid
5.15
Ask
5.45
Tief
4.72
Hoch
5.20
Volumen
114
Tagesänderung
9.34%
Monatsänderung
25.61%
6-Monatsänderung
33.77%
Jahresänderung
-14.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K