EBON: Ebang International Holdings Inc - Class A

4.68 USD 0.27 (5.45%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EBON за сегодня изменился на -5.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.65, а максимальная — 5.04.

Следите за динамикой Ebang International Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.65 5.04
Годовой диапазон
3.00 10.92
Предыдущее закрытие
4.95
Open
4.91
Bid
4.68
Ask
4.98
Low
4.65
High
5.04
Объем
40
Дневное изменение
-5.45%
Месячное изменение
14.15%
6-месячное изменение
21.56%
Годовое изменение
-22.26%
