Валюты / EBON
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EBON: Ebang International Holdings Inc - Class A
4.68 USD 0.27 (5.45%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EBON за сегодня изменился на -5.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.65, а максимальная — 5.04.
Следите за динамикой Ebang International Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.65 5.04
Годовой диапазон
3.00 10.92
- Предыдущее закрытие
- 4.95
- Open
- 4.91
- Bid
- 4.68
- Ask
- 4.98
- Low
- 4.65
- High
- 5.04
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -5.45%
- Месячное изменение
- 14.15%
- 6-месячное изменение
- 21.56%
- Годовое изменение
- -22.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.