通貨 / DXF
DXF: Dunxin Financial Holdings Limited American Depositary Shares

4.70 USD 0.31 (6.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DXFの今日の為替レートは、-6.19%変化しました。日中、通貨は1あたり4.70の安値と5.00の高値で取引されました。

Dunxin Financial Holdings Limited American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.70 5.00
1年のレンジ
0.07 48.00
以前の終値
5.01
始値
4.87
買値
4.70
買値
5.00
安値
4.70
高値
5.00
出来高
38
1日の変化
-6.19%
1ヶ月の変化
7.55%
6ヶ月の変化
-36.49%
1年の変化
2373.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K