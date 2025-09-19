通貨 / DXF
DXF: Dunxin Financial Holdings Limited American Depositary Shares
4.70 USD 0.31 (6.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DXFの今日の為替レートは、-6.19%変化しました。日中、通貨は1あたり4.70の安値と5.00の高値で取引されました。
Dunxin Financial Holdings Limited American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.70 5.00
1年のレンジ
0.07 48.00
- 以前の終値
- 5.01
- 始値
- 4.87
- 買値
- 4.70
- 買値
- 5.00
- 安値
- 4.70
- 高値
- 5.00
- 出来高
- 38
- 1日の変化
- -6.19%
- 1ヶ月の変化
- 7.55%
- 6ヶ月の変化
- -36.49%
- 1年の変化
- 2373.68%
