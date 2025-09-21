Valute / DXF
DXF: Dunxin Financial Holdings Limited American Depositary Shares
4.99 USD 0.29 (6.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DXF ha avuto una variazione del 6.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.75 e ad un massimo di 5.19.
Segui le dinamiche di Dunxin Financial Holdings Limited American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.75 5.19
Intervallo Annuale
0.07 48.00
- Chiusura Precedente
- 4.70
- Apertura
- 4.92
- Bid
- 4.99
- Ask
- 5.29
- Minimo
- 4.75
- Massimo
- 5.19
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- 6.17%
- Variazione Mensile
- 14.19%
- Variazione Semestrale
- -32.57%
- Variazione Annuale
- 2526.32%
21 settembre, domenica