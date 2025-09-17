Валюты / DXF
DXF: Dunxin Financial Holdings Limited American Depositary Shares
4.99 USD 0.14 (2.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DXF за сегодня изменился на 2.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.90, а максимальная — 5.50.
Следите за динамикой Dunxin Financial Holdings Limited American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.90 5.50
Годовой диапазон
0.07 48.00
- Предыдущее закрытие
- 4.85
- Open
- 4.96
- Bid
- 4.99
- Ask
- 5.29
- Low
- 4.90
- High
- 5.50
- Объем
- 161
- Дневное изменение
- 2.89%
- Месячное изменение
- 14.19%
- 6-месячное изменение
- -32.57%
- Годовое изменение
- 2526.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.