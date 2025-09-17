КотировкиРазделы
DXF: Dunxin Financial Holdings Limited American Depositary Shares

4.99 USD 0.14 (2.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DXF за сегодня изменился на 2.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.90, а максимальная — 5.50.

Следите за динамикой Dunxin Financial Holdings Limited American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.90 5.50
Годовой диапазон
0.07 48.00
Предыдущее закрытие
4.85
Open
4.96
Bid
4.99
Ask
5.29
Low
4.90
High
5.50
Объем
161
Дневное изменение
2.89%
Месячное изменение
14.19%
6-месячное изменение
-32.57%
Годовое изменение
2526.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.