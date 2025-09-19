Währungen / DXF
DXF: Dunxin Financial Holdings Limited American Depositary Shares
5.06 USD 0.36 (7.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DXF hat sich für heute um 7.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.75 bis zu einem Hoch von 5.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dunxin Financial Holdings Limited American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.75 5.19
Jahresspanne
0.07 48.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.70
- Eröffnung
- 4.92
- Bid
- 5.06
- Ask
- 5.36
- Tief
- 4.75
- Hoch
- 5.19
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 7.66%
- Monatsänderung
- 15.79%
- 6-Monatsänderung
- -31.62%
- Jahresänderung
- 2563.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K