DIVL: Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF

23.25 USD 0.16 (0.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DIVLの今日の為替レートは、0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり23.25の安値と23.25の高値で取引されました。

Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DIVL株の現在の価格は？

Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETFの株価は本日23.25です。0.69%内で取引され、前日の終値は23.09、取引量は1に達しました。DIVLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETFの株は配当を出しますか？

Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETFの現在の価格は23.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.14%やUSDにも注目します。DIVLの動きはライブチャートで確認できます。

DIVL株を買う方法は？

Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETFの株は現在23.25で購入可能です。注文は通常23.25または23.55付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。DIVLの最新情報はライブチャートで確認できます。

DIVL株に投資する方法は？

Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETFへの投資では、年間の値幅19.42 - 23.25と現在の23.25を考慮します。注文は多くの場合23.25や23.55で行われる前に、0.91%や17.66%と比較されます。DIVLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Madison Dividend Value ETFの株の最高値は？

Madison Dividend Value ETFの過去1年の最高値は23.25でした。19.42 - 23.25内で株価は大きく変動し、23.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Madison Dividend Value ETFの株の最低値は？

Madison Dividend Value ETF(DIVL)の年間最安値は19.42でした。現在の23.25や19.42 - 23.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIVLの動きはライブチャートで確認できます。

DIVLの株式分割はいつ行われましたか？

Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.09、7.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.25 23.25
1年のレンジ
19.42 23.25
以前の終値
23.09
始値
23.25
買値
23.25
買値
23.55
安値
23.25
高値
23.25
出来高
1
1日の変化
0.69%
1ヶ月の変化
0.91%
6ヶ月の変化
17.66%
1年の変化
7.14%
