DIVL: Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF
今日DIVL汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点23.25和高点23.25进行交易。
关注Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DIVL股票今天的价格是多少？
Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF股票今天的定价为23.25。它在0.69%范围内交易，昨天的收盘价为23.09，交易量达到1。DIVL的实时价格图表显示了这些更新。
Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF股票是否支付股息？
Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF目前的价值为23.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.14%和USD。实时查看图表以跟踪DIVL走势。
如何购买DIVL股票？
您可以以23.25的当前价格购买Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF股票。订单通常设置在23.25或23.55附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DIVL的实时图表更新。
如何投资DIVL股票？
投资Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF需要考虑年度范围19.42 - 23.25和当前价格23.25。许多人在以23.25或23.55下订单之前，会比较0.91%和。实时查看DIVL价格图表，了解每日变化。
Madison Dividend Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Madison Dividend Value ETF的最高价格是23.25。在19.42 - 23.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF的绩效。
Madison Dividend Value ETF股票的最低价格是多少？
Madison Dividend Value ETF（DIVL）的最低价格为19.42。将其与当前的23.25和19.42 - 23.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DIVL股票是什么时候拆分的？
Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.09和7.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.09
- 开盘价
- 23.25
- 卖价
- 23.25
- 买价
- 23.55
- 最低价
- 23.25
- 最高价
- 23.25
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- 0.91%
- 6个月变化
- 17.66%
- 年变化
- 7.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8