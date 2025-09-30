报价部分
DIVL: Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF

23.25 USD 0.16 (0.69%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DIVL汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点23.25和高点23.25进行交易。

关注Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DIVL股票今天的价格是多少？

Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF股票今天的定价为23.25。它在0.69%范围内交易，昨天的收盘价为23.09，交易量达到1。DIVL的实时价格图表显示了这些更新。

Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF股票是否支付股息？

Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF目前的价值为23.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.14%和USD。实时查看图表以跟踪DIVL走势。

如何购买DIVL股票？

您可以以23.25的当前价格购买Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF股票。订单通常设置在23.25或23.55附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DIVL的实时图表更新。

如何投资DIVL股票？

投资Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF需要考虑年度范围19.42 - 23.25和当前价格23.25。许多人在以23.25或23.55下订单之前，会比较0.91%和。实时查看DIVL价格图表，了解每日变化。

Madison Dividend Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Madison Dividend Value ETF的最高价格是23.25。在19.42 - 23.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF的绩效。

Madison Dividend Value ETF股票的最低价格是多少？

Madison Dividend Value ETF（DIVL）的最低价格为19.42。将其与当前的23.25和19.42 - 23.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DIVL股票是什么时候拆分的？

Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.09和7.14%中可见。

日范围
23.25 23.25
年范围
19.42 23.25
前一天收盘价
23.09
开盘价
23.25
卖价
23.25
买价
23.55
最低价
23.25
最高价
23.25
交易量
1
日变化
0.69%
月变化
0.91%
6个月变化
17.66%
年变化
7.14%
