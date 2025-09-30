- Panoramica
DIVL: Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF
Il tasso di cambio DIVL ha avuto una variazione del 0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.25 e ad un massimo di 23.25.
Segui le dinamiche di Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DIVL oggi?
Oggi le azioni Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF sono prezzate a 23.25. Viene scambiato all'interno di 0.69%, la chiusura di ieri è stata 23.09 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DIVL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF pagano dividendi?
Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF è attualmente valutato a 23.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DIVL.
Come acquistare azioni DIVL?
Puoi acquistare azioni Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF al prezzo attuale di 23.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.25 o 23.55, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DIVL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DIVL?
Investire in Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.42 - 23.25 e il prezzo attuale 23.25. Molti confrontano 0.91% e 17.66% prima di effettuare ordini su 23.25 o 23.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DIVL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Madison Dividend Value ETF?
Il prezzo massimo di Madison Dividend Value ETF nell'ultimo anno è stato 23.25. All'interno di 19.42 - 23.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.09 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Madison Dividend Value ETF?
Il prezzo più basso di Madison Dividend Value ETF (DIVL) nel corso dell'anno è stato 19.42. Confrontandolo con gli attuali 23.25 e 19.42 - 23.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DIVL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DIVL?
Madison ETFs Trust Madison Dividend Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.09 e 7.14%.
- Chiusura Precedente
- 23.09
- Apertura
- 23.25
- Bid
- 23.25
- Ask
- 23.55
- Minimo
- 23.25
- Massimo
- 23.25
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.69%
- Variazione Mensile
- 0.91%
- Variazione Semestrale
- 17.66%
- Variazione Annuale
- 7.14%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8