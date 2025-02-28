通貨 / DCBO
DCBO: Docebo Inc
30.62 USD 0.29 (0.96%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DCBOの今日の為替レートは、0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり30.14の安値と30.79の高値で取引されました。
Docebo Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DCBO News
- 3 Bloated Software Stocks Screaming 'Short Me' At Insane Valuations - AvePoint (NASDAQ:AVPT), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Docebo Stock: Rating Downgrade As Near-Term Growth Disappoints (NASDAQ:DCBO)
- Docebo Inc. (DCBO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Docebo Q2 2025 presentation slides: AI strategy drives 14.5% subscription growth
- Appian (APPN) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Docebo shareholders elect all seven director nominees at annual meeting
- Docebo (DCBO) Stock: Still Overvalued Even After Recent Drop
- Cantor Fitzgerald sets Docebo stock overweight with $35 target
- Docebo Named to Newsweek’s 2025 Global Most Loved Workplaces ® List
- Docebo gains FedRAMP Authorization for government e-learning
- Docebo Disappoints As Revenue Growth Outlook Dims (Downgrade) (NASDAQ:DCBO)
- Docebo shares plunge on revenue miss and weak guidance
- Docebo Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DCBO)
1日のレンジ
30.14 30.79
1年のレンジ
25.50 53.86
- 以前の終値
- 30.33
- 始値
- 30.45
- 買値
- 30.62
- 買値
- 30.92
- 安値
- 30.14
- 高値
- 30.79
- 出来高
- 220
- 1日の変化
- 0.96%
- 1ヶ月の変化
- 0.16%
- 6ヶ月の変化
- 6.17%
- 1年の変化
- -29.77%
