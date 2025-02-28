Valute / DCBO
DCBO: Docebo Inc
30.00 USD 0.62 (2.02%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DCBO ha avuto una variazione del -2.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.99 e ad un massimo di 30.78.
Segui le dinamiche di Docebo Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DCBO News
- 3 Bloated Software Stocks Screaming 'Short Me' At Insane Valuations - AvePoint (NASDAQ:AVPT), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Docebo Stock: Rating Downgrade As Near-Term Growth Disappoints (NASDAQ:DCBO)
- Docebo Inc. (DCBO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Docebo Q2 2025 presentation slides: AI strategy drives 14.5% subscription growth
- Appian (APPN) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Docebo shareholders elect all seven director nominees at annual meeting
- Docebo (DCBO) Stock: Still Overvalued Even After Recent Drop
- Cantor Fitzgerald sets Docebo stock overweight with $35 target
- Docebo Named to Newsweek’s 2025 Global Most Loved Workplaces ® List
- Docebo gains FedRAMP Authorization for government e-learning
- Docebo Disappoints As Revenue Growth Outlook Dims (Downgrade) (NASDAQ:DCBO)
- Docebo shares plunge on revenue miss and weak guidance
- Docebo Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DCBO)
Intervallo Giornaliero
29.99 30.78
Intervallo Annuale
25.50 53.86
- Chiusura Precedente
- 30.62
- Apertura
- 30.78
- Bid
- 30.00
- Ask
- 30.30
- Minimo
- 29.99
- Massimo
- 30.78
- Volume
- 206
- Variazione giornaliera
- -2.02%
- Variazione Mensile
- -1.86%
- Variazione Semestrale
- 4.02%
- Variazione Annuale
- -31.19%
20 settembre, sabato