Валюты / DCBO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DCBO: Docebo Inc
29.86 USD 0.76 (2.48%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DCBO за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.72, а максимальная — 30.50.
Следите за динамикой Docebo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DCBO
- 3 Bloated Software Stocks Screaming 'Short Me' At Insane Valuations - AvePoint (NASDAQ:AVPT), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Docebo Stock: Rating Downgrade As Near-Term Growth Disappoints (NASDAQ:DCBO)
- Docebo Inc. (DCBO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Docebo Q2 2025 presentation slides: AI strategy drives 14.5% subscription growth
- Appian (APPN) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Docebo shareholders elect all seven director nominees at annual meeting
- Docebo (DCBO) Stock: Still Overvalued Even After Recent Drop
- Cantor Fitzgerald sets Docebo stock overweight with $35 target
- Docebo Named to Newsweek’s 2025 Global Most Loved Workplaces ® List
- Docebo gains FedRAMP Authorization for government e-learning
- Docebo Disappoints As Revenue Growth Outlook Dims (Downgrade) (NASDAQ:DCBO)
- Docebo shares plunge on revenue miss and weak guidance
- Docebo Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DCBO)
Дневной диапазон
29.72 30.50
Годовой диапазон
25.50 53.86
- Предыдущее закрытие
- 30.62
- Open
- 30.50
- Bid
- 29.86
- Ask
- 30.16
- Low
- 29.72
- High
- 30.50
- Объем
- 198
- Дневное изменение
- -2.48%
- Месячное изменение
- -2.32%
- 6-месячное изменение
- 3.54%
- Годовое изменение
- -31.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.