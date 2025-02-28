КотировкиРазделы
Валюты / DCBO
Назад в Рынок акций США

DCBO: Docebo Inc

29.86 USD 0.76 (2.48%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DCBO за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.72, а максимальная — 30.50.

Следите за динамикой Docebo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DCBO

Дневной диапазон
29.72 30.50
Годовой диапазон
25.50 53.86
Предыдущее закрытие
30.62
Open
30.50
Bid
29.86
Ask
30.16
Low
29.72
High
30.50
Объем
198
Дневное изменение
-2.48%
Месячное изменение
-2.32%
6-месячное изменение
3.54%
Годовое изменение
-31.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.