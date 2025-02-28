Währungen / DCBO
DCBO: Docebo Inc
30.62 USD 0.29 (0.96%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DCBO hat sich für heute um 0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.14 bis zu einem Hoch von 30.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Docebo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
30.14 30.79
Jahresspanne
25.50 53.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.33
- Eröffnung
- 30.45
- Bid
- 30.62
- Ask
- 30.92
- Tief
- 30.14
- Hoch
- 30.79
- Volumen
- 220
- Tagesänderung
- 0.96%
- Monatsänderung
- 0.16%
- 6-Monatsänderung
- 6.17%
- Jahresänderung
- -29.77%
