通貨 / CURIW
CURIW: CuriosityStream Inc - Warrant
0.0235 USD 0.0028 (13.53%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CURIWの今日の為替レートは、13.53%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0200の安値と0.0257の高値で取引されました。
CuriosityStream Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.0200 0.0257
1年のレンジ
0.0151 0.2400
- 以前の終値
- 0.0207
- 始値
- 0.0200
- 買値
- 0.0235
- 買値
- 0.0265
- 安値
- 0.0200
- 高値
- 0.0257
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- 13.53%
- 1ヶ月の変化
- 3.52%
- 6ヶ月の変化
- -9.96%
- 1年の変化
- 11.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K