CURIW: CuriosityStream Inc - Warrant

0.0279 USD 0.0044 (18.72%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CURIW a changé de 18.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0202 et à un maximum de 0.0360.

Suivez la dynamique CuriosityStream Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0202 0.0360
Range Annuel
0.0151 0.2400
Clôture Précédente
0.0235
Ouverture
0.0360
Bid
0.0279
Ask
0.0309
Plus Bas
0.0202
Plus Haut
0.0360
Volume
9
Changement quotidien
18.72%
Changement Mensuel
22.91%
Changement à 6 Mois
6.90%
Changement Annuel
32.86%
