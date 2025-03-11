QuotazioniSezioni
CURIW: CuriosityStream Inc - Warrant

0.0279 USD 0.0044 (18.72%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CURIW ha avuto una variazione del 18.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0202 e ad un massimo di 0.0360.

Segui le dinamiche di CuriosityStream Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0202 0.0360
Intervallo Annuale
0.0151 0.2400
Chiusura Precedente
0.0235
Apertura
0.0360
Bid
0.0279
Ask
0.0309
Minimo
0.0202
Massimo
0.0360
Volume
9
Variazione giornaliera
18.72%
Variazione Mensile
22.91%
Variazione Semestrale
6.90%
Variazione Annuale
32.86%
