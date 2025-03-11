Valute / CURIW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CURIW: CuriosityStream Inc - Warrant
0.0279 USD 0.0044 (18.72%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CURIW ha avuto una variazione del 18.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0202 e ad un massimo di 0.0360.
Segui le dinamiche di CuriosityStream Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0202 0.0360
Intervallo Annuale
0.0151 0.2400
- Chiusura Precedente
- 0.0235
- Apertura
- 0.0360
- Bid
- 0.0279
- Ask
- 0.0309
- Minimo
- 0.0202
- Massimo
- 0.0360
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 18.72%
- Variazione Mensile
- 22.91%
- Variazione Semestrale
- 6.90%
- Variazione Annuale
- 32.86%
21 settembre, domenica