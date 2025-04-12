通貨 / CRIS
CRIS: Curis Inc
1.72 USD 0.05 (2.99%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRISの今日の為替レートは、2.99%変化しました。日中、通貨は1あたり1.71の安値と1.78の高値で取引されました。
Curis Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.71 1.78
1年のレンジ
1.02 5.51
- 以前の終値
- 1.67
- 始値
- 1.73
- 買値
- 1.72
- 買値
- 2.02
- 安値
- 1.71
- 高値
- 1.78
- 出来高
- 135
- 1日の変化
- 2.99%
- 1ヶ月の変化
- 1.78%
- 6ヶ月の変化
- -18.87%
- 1年の変化
- -68.67%
