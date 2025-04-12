Валюты / CRIS
CRIS: Curis Inc
1.71 USD 0.01 (0.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRIS за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.65, а максимальная — 1.79.
Следите за динамикой Curis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CRIS
- Curis, Inc. (CRIS) H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference Transcript
- Curis на конференции H.C. Wainwright: терапевтические перспективы эмифлуцертиба
- Curis at H.C. Wainwright: Emiflucertib’s Therapeutic Promise
- Curis at Cantor Global Healthcare: Emavusertib’s Promise in Hematology
- Caris Life Sciences stock price target raised to $40 from $33 at Evercore ISI
- Curis (CRIS) Q2 Loss Narrows 66%
- Curis, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRIS)
- Curis, Inc. (CRIS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Curis (CRIS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Curis raises $7 million through stock and warrant offerings
- H.C. Wainwright sets $17 target for Curis stock with Buy rating
- Goldman Sachs, J&J, To Report Earnings As Investors Watch Out For Retail Sales Data
Дневной диапазон
1.65 1.79
Годовой диапазон
1.02 5.51
- Предыдущее закрытие
- 1.70
- Open
- 1.66
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Low
- 1.65
- High
- 1.79
- Объем
- 136
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- -19.34%
- Годовое изменение
- -68.85%
