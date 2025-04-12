КотировкиРазделы
CRIS
CRIS: Curis Inc

1.71 USD 0.01 (0.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRIS за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.65, а максимальная — 1.79.

Дневной диапазон
1.65 1.79
Годовой диапазон
1.02 5.51
Предыдущее закрытие
1.70
Open
1.66
Bid
1.71
Ask
2.01
Low
1.65
High
1.79
Объем
136
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
-19.34%
Годовое изменение
-68.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.