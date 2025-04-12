Devises / CRIS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CRIS: Curis Inc
1.70 USD 0.02 (1.16%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CRIS a changé de -1.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.66 et à un maximum de 1.76.
Suivez la dynamique Curis Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRIS Nouvelles
- Curis, Inc. (CRIS) H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference Transcript
- Curis chez H.C. Wainwright : La promesse thérapeutique d’emiflucertib
- Curis at H.C. Wainwright: Emiflucertib’s Therapeutic Promise
- Curis at Cantor Global Healthcare: Emavusertib’s Promise in Hematology
- Caris Life Sciences stock price target raised to $40 from $33 at Evercore ISI
- Curis (CRIS) Q2 Loss Narrows 66%
- Curis, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRIS)
- Curis, Inc. (CRIS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Curis (CRIS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Curis raises $7 million through stock and warrant offerings
- H.C. Wainwright sets $17 target for Curis stock with Buy rating
- Goldman Sachs, J&J, To Report Earnings As Investors Watch Out For Retail Sales Data
Range quotidien
1.66 1.76
Range Annuel
1.02 5.51
- Clôture Précédente
- 1.72
- Ouverture
- 1.75
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Plus Bas
- 1.66
- Plus Haut
- 1.76
- Volume
- 51
- Changement quotidien
- -1.16%
- Changement Mensuel
- 0.59%
- Changement à 6 Mois
- -19.81%
- Changement Annuel
- -69.03%
20 septembre, samedi