CRIS: Curis Inc

1.73 USD 0.01 (0.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRIS hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.69 bis zu einem Hoch von 1.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die Curis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.69 1.76
Jahresspanne
1.02 5.51
Vorheriger Schlusskurs
1.72
Eröffnung
1.75
Bid
1.73
Ask
2.03
Tief
1.69
Hoch
1.76
Volumen
19
Tagesänderung
0.58%
Monatsänderung
2.37%
6-Monatsänderung
-18.40%
Jahresänderung
-68.49%
