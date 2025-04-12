Währungen / CRIS
CRIS: Curis Inc
1.73 USD 0.01 (0.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRIS hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.69 bis zu einem Hoch von 1.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Curis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.69 1.76
Jahresspanne
1.02 5.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.72
- Eröffnung
- 1.75
- Bid
- 1.73
- Ask
- 2.03
- Tief
- 1.69
- Hoch
- 1.76
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 0.58%
- Monatsänderung
- 2.37%
- 6-Monatsänderung
- -18.40%
- Jahresänderung
- -68.49%
