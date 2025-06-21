クォートセクション
通貨 / CRBN
CRBN: iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

225.69 USD 0.25 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRBNの今日の為替レートは、-0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり225.57の安値と226.00の高値で取引されました。

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CRBN株の現在の価格は？

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFの株価は本日225.69です。-0.11%内で取引され、前日の終値は225.94、取引量は7に達しました。CRBNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFの現在の価格は225.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.18%やUSDにも注目します。CRBNの動きはライブチャートで確認できます。

CRBN株を買う方法は？

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFの株は現在225.69で購入可能です。注文は通常225.69または225.99付近で行われ、7や-0.14%が市場の動きを示します。CRBNの最新情報はライブチャートで確認できます。

CRBN株に投資する方法は？

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFへの投資では、年間の値幅166.75 - 227.24と現在の225.69を考慮します。注文は多くの場合225.69や225.99で行われる前に、4.15%や18.55%と比較されます。CRBNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFの株の最高値は？

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFの過去1年の最高値は227.24でした。166.75 - 227.24内で株価は大きく変動し、225.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFの株の最低値は？

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF(CRBN)の年間最安値は166.75でした。現在の225.69や166.75 - 227.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRBNの動きはライブチャートで確認できます。

CRBNの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、225.94、15.18%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
225.57 226.00
1年のレンジ
166.75 227.24
以前の終値
225.94
始値
226.00
買値
225.69
買値
225.99
安値
225.57
高値
226.00
出来高
7
1日の変化
-0.11%
1ヶ月の変化
4.15%
6ヶ月の変化
18.55%
1年の変化
15.18%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8