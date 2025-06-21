报价部分
CRBN: iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

225.94 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CRBN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点225.70和高点226.00进行交易。

关注iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CRBN股票今天的价格是多少？

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF股票今天的定价为225.94。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为225.94，交易量达到4。CRBN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF目前的价值为225.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.30%和USD。实时查看图表以跟踪CRBN走势。

如何购买CRBN股票？

您可以以225.94的当前价格购买iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF股票。订单通常设置在225.94或226.24附近，而4和-0.03%显示市场活动。立即关注CRBN的实时图表更新。

如何投资CRBN股票？

投资iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF需要考虑年度范围166.75 - 227.24和当前价格225.94。许多人在以225.94或226.24下订单之前，会比较4.26%和。实时查看CRBN价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF的最高价格是227.24。在166.75 - 227.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF的绩效。

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF（CRBN）的最低价格为166.75。将其与当前的225.94和166.75 - 227.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRBN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRBN股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、225.94和15.30%中可见。

日范围
225.70 226.00
年范围
166.75 227.24
前一天收盘价
225.94
开盘价
226.00
卖价
225.94
买价
226.24
最低价
225.70
最高价
226.00
交易量
4
日变化
0.00%
月变化
4.26%
6个月变化
18.68%
年变化
15.30%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8