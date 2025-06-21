- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CRBN: iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
Der Wechselkurs von CRBN hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 225.57 bis zu einem Hoch von 226.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRBN News
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Equities Broaden Out, At Last
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Anything But The Doldrums
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Is iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) a Strong ETF Right Now?
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- World Markets Watchlist: July 14, 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- 5 Trends To Watch As U.S. Stocks Hit A New High
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tracking Strong Dividend Increase Trends Amid Macro Uncertainty
- Markets Weigh Middle East Risk After U.S. Strikes Iran
- 3 Charts I Am Thinking About
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CRBN heute?
Die Aktie von iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) notiert heute bei 226.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 225.94 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von CRBN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CRBN Dividenden?
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF wird derzeit mit 226.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CRBN zu verfolgen.
Wie kaufe ich CRBN-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) zum aktuellen Kurs von 226.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 226.53 oder 226.83 platziert, während 17 und 0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CRBN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CRBN-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF müssen die jährliche Spanne 166.75 - 227.24 und der aktuelle Kurs 226.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.54% und 18.99%, bevor sie Orders zu 226.53 oder 226.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CRBN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) im vergangenen Jahr lag bei 227.24. Innerhalb von 166.75 - 227.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 225.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) im Laufe des Jahres betrug 166.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 226.53 und der Spanne 166.75 - 227.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CRBN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CRBN statt?
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 225.94 und 15.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 225.94
- Eröffnung
- 226.00
- Bid
- 226.53
- Ask
- 226.83
- Tief
- 225.57
- Hoch
- 226.53
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 4.54%
- 6-Monatsänderung
- 18.99%
- Jahresänderung
- 15.61%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8