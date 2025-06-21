КотировкиРазделы
Валюты / CRBN
Назад в Рынок акций США

CRBN: iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

225.94 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRBN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 225.70, а максимальная — 226.00.

Следите за динамикой iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CRBN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CRBN сегодня?

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) сегодня оценивается на уровне 225.94. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 225.94, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRBN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF?

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF в настоящее время оценивается в 225.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.30% и USD. Отслеживайте движения CRBN на графике в реальном времени.

Как купить акции CRBN?

Вы можете купить акции iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) по текущей цене 225.94. Ордера обычно размещаются около 225.94 или 226.24, тогда как 4 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRBN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CRBN?

Инвестирование в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF предполагает учет годового диапазона 166.75 - 227.24 и текущей цены 225.94. Многие сравнивают 4.26% и 18.68% перед размещением ордеров на 225.94 или 226.24. Изучайте ежедневные изменения цены CRBN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) за последний год составила 227.24. Акции заметно колебались в пределах 166.75 - 227.24, сравнение с 225.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) за год составила 166.75. Сравнение с текущими 225.94 и 166.75 - 227.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRBN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CRBN?

В прошлом iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 225.94 и 15.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
225.70 226.00
Годовой диапазон
166.75 227.24
Предыдущее закрытие
225.94
Open
226.00
Bid
225.94
Ask
226.24
Low
225.70
High
226.00
Объем
4
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
4.26%
6-месячное изменение
18.68%
Годовое изменение
15.30%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8