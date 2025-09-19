通貨 / CKX
CKX: CKX Lands Inc
11.32 USD 0.07 (0.61%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CKXの今日の為替レートは、-0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり11.18の安値と11.32の高値で取引されました。
CKX Lands Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
11.18 11.32
1年のレンジ
10.04 14.00
- 以前の終値
- 11.39
- 始値
- 11.18
- 買値
- 11.32
- 買値
- 11.62
- 安値
- 11.18
- 高値
- 11.32
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.61%
- 1ヶ月の変化
- 0.71%
- 6ヶ月の変化
- -5.27%
- 1年の変化
- -17.37%
