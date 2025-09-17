Валюты / CKX
CKX: CKX Lands Inc
11.39 USD 0.29 (2.61%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CKX за сегодня изменился на 2.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.39, а максимальная — 11.39.
Следите за динамикой CKX Lands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.39 11.39
Годовой диапазон
10.04 14.00
- Предыдущее закрытие
- 11.10
- Open
- 11.39
- Bid
- 11.39
- Ask
- 11.69
- Low
- 11.39
- High
- 11.39
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 2.61%
- Месячное изменение
- 1.33%
- 6-месячное изменение
- -4.69%
- Годовое изменение
- -16.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.