Währungen / CKX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CKX: CKX Lands Inc
11.32 USD 0.07 (0.61%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CKX hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.18 bis zu einem Hoch von 11.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die CKX Lands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.18 11.32
Jahresspanne
10.04 14.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.39
- Eröffnung
- 11.18
- Bid
- 11.32
- Ask
- 11.62
- Tief
- 11.18
- Hoch
- 11.32
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.61%
- Monatsänderung
- 0.71%
- 6-Monatsänderung
- -5.27%
- Jahresänderung
- -17.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K