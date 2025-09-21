QuotazioniSezioni
CKX: CKX Lands Inc

11.32 USD 0.07 (0.61%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CKX ha avuto una variazione del -0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.18 e ad un massimo di 11.32.

Segui le dinamiche di CKX Lands Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.18 11.32
Intervallo Annuale
10.04 14.00
Chiusura Precedente
11.39
Apertura
11.18
Bid
11.32
Ask
11.62
Minimo
11.18
Massimo
11.32
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.61%
Variazione Mensile
0.71%
Variazione Semestrale
-5.27%
Variazione Annuale
-17.37%
21 settembre, domenica