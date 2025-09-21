Valute / CKX
CKX: CKX Lands Inc
11.32 USD 0.07 (0.61%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CKX ha avuto una variazione del -0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.18 e ad un massimo di 11.32.
Segui le dinamiche di CKX Lands Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.18 11.32
Intervallo Annuale
10.04 14.00
- Chiusura Precedente
- 11.39
- Apertura
- 11.18
- Bid
- 11.32
- Ask
- 11.62
- Minimo
- 11.18
- Massimo
- 11.32
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.61%
- Variazione Mensile
- 0.71%
- Variazione Semestrale
- -5.27%
- Variazione Annuale
- -17.37%
21 settembre, domenica