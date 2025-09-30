クォートセクション
CGSM: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati

26.35 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGSMの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり26.35の安値と26.35の高値で取引されました。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CGSM株の現在の価格は？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiの株価は本日26.35です。0.00%内で取引され、前日の終値は26.35、取引量は1に達しました。CGSMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiの株は配当を出しますか？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiの現在の価格は26.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.30%やUSDにも注目します。CGSMの動きはライブチャートで確認できます。

CGSM株を買う方法は？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiの株は現在26.35で購入可能です。注文は通常26.35または26.65付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CGSMの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGSM株に投資する方法は？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiへの投資では、年間の値幅25.55 - 26.54と現在の26.35を考慮します。注文は多くの場合26.35や26.65で行われる前に、0.38%や1.15%と比較されます。CGSMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最高値は？

Share Classの過去1年の最高値は26.54でした。25.55 - 26.54内で株価は大きく変動し、26.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最低値は？

Share Class(CGSM)の年間最安値は25.55でした。現在の26.35や25.55 - 26.54と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGSMの動きはライブチャートで確認できます。

CGSMの株式分割はいつ行われましたか？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.35、0.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.35 26.35
1年のレンジ
25.55 26.54
以前の終値
26.35
始値
26.35
買値
26.35
買値
26.65
安値
26.35
高値
26.35
出来高
1
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.38%
6ヶ月の変化
1.15%
1年の変化
0.30%
