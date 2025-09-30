- Aperçu
CGSM: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati
Le taux de change de CGSM a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.34 et à un maximum de 26.36.
Suivez la dynamique Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CGSM aujourd'hui ?
L'action Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati est cotée à 26.36 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 26.35 et son volume d'échange a atteint 85. Le graphique en temps réel du cours de CGSM présente ces mises à jour.
L'action Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati verse-t-elle des dividendes ?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati est actuellement valorisé à 26.36. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.34% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGSM.
Comment acheter des actions CGSM ?
Vous pouvez acheter des actions Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati au cours actuel de 26.36. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.36 ou de 26.66, le 85 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGSM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CGSM ?
Investir dans Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.55 - 26.54 et le prix actuel 26.36. Beaucoup comparent 0.42% et 1.19% avant de passer des ordres à 26.36 ou 26.66. Consultez le graphique du cours de CGSM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Share Class ?
Le cours le plus élevé de Share Class l'année dernière était 26.54. Au cours de 25.55 - 26.54, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Share Class ?
Le cours le plus bas de Share Class (CGSM) sur l'année a été 25.55. Sa comparaison avec 26.36 et 25.55 - 26.54 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGSM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CGSM a-t-elle été divisée ?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.35 et 0.34% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.35
- Ouverture
- 26.35
- Bid
- 26.36
- Ask
- 26.66
- Plus Bas
- 26.34
- Plus Haut
- 26.36
- Volume
- 85
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 0.42%
- Changement à 6 Mois
- 1.19%
- Changement Annuel
- 0.34%
