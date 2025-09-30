- Übersicht
CGSM: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati
Der Wechselkurs von CGSM hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.34 bis zu einem Hoch von 26.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGSM heute?
Die Aktie von Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati (CGSM) notiert heute bei 26.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.35 und das Handelsvolumen erreichte 203. Das Live-Chart von CGSM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGSM Dividenden?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati wird derzeit mit 26.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGSM zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGSM-Aktien?
Sie können Aktien von Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati (CGSM) zum aktuellen Kurs von 26.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.36 oder 26.66 platziert, während 203 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGSM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGSM-Aktien?
Bei einer Investition in Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati müssen die jährliche Spanne 25.55 - 26.54 und der aktuelle Kurs 26.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.42% und 1.19%, bevor sie Orders zu 26.36 oder 26.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGSM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der höchste Kurs von Share Class (CGSM) im vergangenen Jahr lag bei 26.54. Innerhalb von 25.55 - 26.54 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der niedrigste Kurs von Share Class (CGSM) im Laufe des Jahres betrug 25.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.36 und der Spanne 25.55 - 26.54 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGSM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGSM statt?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.35 und 0.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.35
- Eröffnung
- 26.35
- Bid
- 26.36
- Ask
- 26.66
- Tief
- 26.34
- Hoch
- 26.36
- Volumen
- 203
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 0.42%
- 6-Monatsänderung
- 1.19%
- Jahresänderung
- 0.34%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8