报价部分
货币 / CGSM
回到股票

CGSM: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati

26.35 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CGSM汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点26.35和高点26.35进行交易。

关注Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CGSM股票今天的价格是多少？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati股票今天的定价为26.35。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为26.35，交易量达到1。CGSM的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati股票是否支付股息？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati目前的价值为26.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.30%和USD。实时查看图表以跟踪CGSM走势。

如何购买CGSM股票？

您可以以26.35的当前价格购买Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati股票。订单通常设置在26.35或26.65附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CGSM的实时图表更新。

如何投资CGSM股票？

投资Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati需要考虑年度范围25.55 - 26.54和当前价格26.35。许多人在以26.35或26.65下订单之前，会比较0.38%和。实时查看CGSM价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是26.54。在25.55 - 26.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGSM）的最低价格为25.55。将其与当前的26.35和25.55 - 26.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGSM股票是什么时候拆分的？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.35和0.30%中可见。

日范围
26.35 26.35
年范围
25.55 26.54
前一天收盘价
26.35
开盘价
26.35
卖价
26.35
买价
26.65
最低价
26.35
最高价
26.35
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
0.38%
6个月变化
1.15%
年变化
0.30%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8