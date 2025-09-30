CGSM股票今天的价格是多少？ Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati股票今天的定价为26.35。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为26.35，交易量达到1。CGSM的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati股票是否支付股息？ Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati目前的价值为26.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.30%和USD。实时查看图表以跟踪CGSM走势。

如何购买CGSM股票？ 您可以以26.35的当前价格购买Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati股票。订单通常设置在26.35或26.65附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CGSM的实时图表更新。

如何投资CGSM股票？ 投资Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati需要考虑年度范围25.55 - 26.54和当前价格26.35。许多人在以26.35或26.65下订单之前，会比较0.38%和。实时查看CGSM价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Share Class的最高价格是26.54。在25.55 - 26.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？ Share Class（CGSM）的最低价格为25.55。将其与当前的26.35和25.55 - 26.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。