CFFN: Capitol Federal Financial Inc
6.53 USD 0.20 (3.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CFFNの今日の為替レートは、3.16%変化しました。日中、通貨は1あたり6.34の安値と6.54の高値で取引されました。
Capitol Federal Financial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
6.34 6.54
1年のレンジ
4.90 7.20
- 以前の終値
- 6.33
- 始値
- 6.35
- 買値
- 6.53
- 買値
- 6.83
- 安値
- 6.34
- 高値
- 6.54
- 出来高
- 1.142 K
- 1日の変化
- 3.16%
- 1ヶ月の変化
- 2.03%
- 6ヶ月の変化
- 15.58%
- 1年の変化
- 12.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K