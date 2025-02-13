Währungen / CFFN
CFFN: Capitol Federal Financial Inc
6.53 USD 0.20 (3.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CFFN hat sich für heute um 3.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.34 bis zu einem Hoch von 6.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capitol Federal Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.34 6.54
Jahresspanne
4.90 7.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.33
- Eröffnung
- 6.35
- Bid
- 6.53
- Ask
- 6.83
- Tief
- 6.34
- Hoch
- 6.54
- Volumen
- 1.142 K
- Tagesänderung
- 3.16%
- Monatsänderung
- 2.03%
- 6-Monatsänderung
- 15.58%
- Jahresänderung
- 12.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K