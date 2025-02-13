KurseKategorien
Währungen / CFFN
Zurück zum Aktien

CFFN: Capitol Federal Financial Inc

6.53 USD 0.20 (3.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CFFN hat sich für heute um 3.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.34 bis zu einem Hoch von 6.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Capitol Federal Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CFFN News

Tagesspanne
6.34 6.54
Jahresspanne
4.90 7.20
Vorheriger Schlusskurs
6.33
Eröffnung
6.35
Bid
6.53
Ask
6.83
Tief
6.34
Hoch
6.54
Volumen
1.142 K
Tagesänderung
3.16%
Monatsänderung
2.03%
6-Monatsänderung
15.58%
Jahresänderung
12.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K