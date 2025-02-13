QuotazioniSezioni
Valute / CFFN
Tornare a Azioni

CFFN: Capitol Federal Financial Inc

6.42 USD 0.11 (1.68%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CFFN ha avuto una variazione del -1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.40 e ad un massimo di 6.52.

Segui le dinamiche di Capitol Federal Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CFFN News

Intervallo Giornaliero
6.40 6.52
Intervallo Annuale
4.90 7.20
Chiusura Precedente
6.53
Apertura
6.52
Bid
6.42
Ask
6.72
Minimo
6.40
Massimo
6.52
Volume
1.260 K
Variazione giornaliera
-1.68%
Variazione Mensile
0.31%
Variazione Semestrale
13.63%
Variazione Annuale
10.69%
20 settembre, sabato