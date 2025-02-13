Valute / CFFN
CFFN: Capitol Federal Financial Inc
6.42 USD 0.11 (1.68%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CFFN ha avuto una variazione del -1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.40 e ad un massimo di 6.52.
Segui le dinamiche di Capitol Federal Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.40 6.52
Intervallo Annuale
4.90 7.20
- Chiusura Precedente
- 6.53
- Apertura
- 6.52
- Bid
- 6.42
- Ask
- 6.72
- Minimo
- 6.40
- Massimo
- 6.52
- Volume
- 1.260 K
- Variazione giornaliera
- -1.68%
- Variazione Mensile
- 0.31%
- Variazione Semestrale
- 13.63%
- Variazione Annuale
- 10.69%
20 settembre, sabato