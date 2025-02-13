Валюты / CFFN
CFFN: Capitol Federal Financial Inc
6.29 USD 0.16 (2.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CFFN за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.25, а максимальная — 6.43.
Дневной диапазон
6.25 6.43
Годовой диапазон
4.90 7.20
- Предыдущее закрытие
- 6.45
- Open
- 6.43
- Bid
- 6.29
- Ask
- 6.59
- Low
- 6.25
- High
- 6.43
- Объем
- 1.580 K
- Дневное изменение
- -2.48%
- Месячное изменение
- -1.72%
- 6-месячное изменение
- 11.33%
- Годовое изменение
- 8.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.