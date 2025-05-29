クォートセクション
通貨 / BOWN
株に戻る

BOWN: Bowen Acquisition Corp

9.20 USD 0.81 (8.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BOWNの今日の為替レートは、-8.09%変化しました。日中、通貨は1あたり9.20の安値と9.20の高値で取引されました。

Bowen Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • D1
  • W1
  • MN

BOWN News

1日のレンジ
9.20 9.20
1年のレンジ
2.75 19.77
以前の終値
10.01
始値
9.20
買値
9.20
買値
9.50
安値
9.20
高値
9.20
出来高
1
1日の変化
-8.09%
1ヶ月の変化
-3.56%
6ヶ月の変化
31.62%
1年の変化
-13.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K