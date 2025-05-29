Währungen / BOWN
BOWN: Bowen Acquisition Corp
9.20 USD 0.81 (8.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOWN hat sich für heute um -8.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.20 bis zu einem Hoch von 9.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bowen Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.20 9.20
Jahresspanne
2.75 19.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.01
- Eröffnung
- 9.20
- Bid
- 9.20
- Ask
- 9.50
- Tief
- 9.20
- Hoch
- 9.20
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -8.09%
- Monatsänderung
- -3.56%
- 6-Monatsänderung
- 31.62%
- Jahresänderung
- -13.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K