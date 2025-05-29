KurseKategorien
BOWN: Bowen Acquisition Corp

9.20 USD 0.81 (8.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BOWN hat sich für heute um -8.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.20 bis zu einem Hoch von 9.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bowen Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • D1
  • W1
  • MN

BOWN News

Tagesspanne
9.20 9.20
Jahresspanne
2.75 19.77
Vorheriger Schlusskurs
10.01
Eröffnung
9.20
Bid
9.20
Ask
9.50
Tief
9.20
Hoch
9.20
Volumen
1
Tagesänderung
-8.09%
Monatsänderung
-3.56%
6-Monatsänderung
31.62%
Jahresänderung
-13.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K