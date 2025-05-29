Валюты / BOWN
BOWN: Bowen Acquisition Corp
9.20 USD 0.81 (8.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOWN за сегодня изменился на -8.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.20, а максимальная — 9.20.
Следите за динамикой Bowen Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
9.20 9.20
Годовой диапазон
2.75 19.77
- Предыдущее закрытие
- 10.01
- Open
- 9.20
- Bid
- 9.20
- Ask
- 9.50
- Low
- 9.20
- High
- 9.20
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -8.09%
- Месячное изменение
- -3.56%
- 6-месячное изменение
- 31.62%
- Годовое изменение
- -13.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.