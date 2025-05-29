КотировкиРазделы
BOWN: Bowen Acquisition Corp

9.20 USD 0.81 (8.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOWN за сегодня изменился на -8.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.20, а максимальная — 9.20.

Следите за динамикой Bowen Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.20 9.20
Годовой диапазон
2.75 19.77
Предыдущее закрытие
10.01
Open
9.20
Bid
9.20
Ask
9.50
Low
9.20
High
9.20
Объем
1
Дневное изменение
-8.09%
Месячное изменение
-3.56%
6-месячное изменение
31.62%
Годовое изменение
-13.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.