QuotazioniSezioni
Valute / BOWN
Tornare a Azioni

BOWN: Bowen Acquisition Corp

9.20 USD 0.81 (8.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BOWN ha avuto una variazione del -8.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.20 e ad un massimo di 9.20.

Segui le dinamiche di Bowen Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • D1
  • W1
  • MN

BOWN News

Intervallo Giornaliero
9.20 9.20
Intervallo Annuale
2.75 19.77
Chiusura Precedente
10.01
Apertura
9.20
Bid
9.20
Ask
9.50
Minimo
9.20
Massimo
9.20
Volume
1
Variazione giornaliera
-8.09%
Variazione Mensile
-3.56%
Variazione Semestrale
31.62%
Variazione Annuale
-13.37%
21 settembre, domenica