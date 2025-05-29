Valute / BOWN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BOWN: Bowen Acquisition Corp
9.20 USD 0.81 (8.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BOWN ha avuto una variazione del -8.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.20 e ad un massimo di 9.20.
Segui le dinamiche di Bowen Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
9.20 9.20
Intervallo Annuale
2.75 19.77
- Chiusura Precedente
- 10.01
- Apertura
- 9.20
- Bid
- 9.20
- Ask
- 9.50
- Minimo
- 9.20
- Massimo
- 9.20
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -8.09%
- Variazione Mensile
- -3.56%
- Variazione Semestrale
- 31.62%
- Variazione Annuale
- -13.37%
21 settembre, domenica