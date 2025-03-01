通貨 / BOTJ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BOTJ: Bank of the James Financial Group Inc
15.54 USD 0.41 (2.71%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BOTJの今日の為替レートは、2.71%変化しました。日中、通貨は1あたり15.54の安値と15.60の高値で取引されました。
Bank of the James Financial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOTJ News
- Top Research Reports for Oracle, AstraZeneca & Shopify
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Bank Of The James (BOTJ) Q2 EPS Up 28%
- Bank of the James Financial Group declares $0.10 quarterly dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Bank of the James director Addison Lewis buys $4,317 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
1日のレンジ
15.54 15.60
1年のレンジ
11.56 17.05
- 以前の終値
- 15.13
- 始値
- 15.55
- 買値
- 15.54
- 買値
- 15.84
- 安値
- 15.54
- 高値
- 15.60
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 2.71%
- 1ヶ月の変化
- 1.24%
- 6ヶ月の変化
- 5.36%
- 1年の変化
- 15.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K