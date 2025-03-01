Валюты / BOTJ
BOTJ: Bank of the James Financial Group Inc
15.52 USD 0.02 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOTJ за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.52, а максимальная — 15.52.
Следите за динамикой Bank of the James Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.52 15.52
Годовой диапазон
11.56 17.05
- Предыдущее закрытие
- 15.50
- Open
- 15.52
- Bid
- 15.52
- Ask
- 15.82
- Low
- 15.52
- High
- 15.52
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- 5.22%
- Годовое изменение
- 14.96%
