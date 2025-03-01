KurseKategorien
Währungen / BOTJ
Zurück zum Aktien

BOTJ: Bank of the James Financial Group Inc

15.50 USD 0.04 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BOTJ hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.50 bis zu einem Hoch von 15.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of the James Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BOTJ News

Tagesspanne
15.50 15.50
Jahresspanne
11.56 17.05
Vorheriger Schlusskurs
15.54
Eröffnung
15.50
Bid
15.50
Ask
15.80
Tief
15.50
Hoch
15.50
Volumen
2
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
0.98%
6-Monatsänderung
5.08%
Jahresänderung
14.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K