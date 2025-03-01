QuotazioniSezioni
Valute / BOTJ
BOTJ: Bank of the James Financial Group Inc

15.40 USD 0.14 (0.90%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BOTJ ha avuto una variazione del -0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.40 e ad un massimo di 15.50.

Segui le dinamiche di Bank of the James Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.40 15.50
Intervallo Annuale
11.56 17.05
Chiusura Precedente
15.54
Apertura
15.50
Bid
15.40
Ask
15.70
Minimo
15.40
Massimo
15.50
Volume
9
Variazione giornaliera
-0.90%
Variazione Mensile
0.33%
Variazione Semestrale
4.41%
Variazione Annuale
14.07%
