BOTJ: Bank of the James Financial Group Inc
15.40 USD 0.14 (0.90%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BOTJ ha avuto una variazione del -0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.40 e ad un massimo di 15.50.
Segui le dinamiche di Bank of the James Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
15.40 15.50
Intervallo Annuale
11.56 17.05
- Chiusura Precedente
- 15.54
- Apertura
- 15.50
- Bid
- 15.40
- Ask
- 15.70
- Minimo
- 15.40
- Massimo
- 15.50
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- -0.90%
- Variazione Mensile
- 0.33%
- Variazione Semestrale
- 4.41%
- Variazione Annuale
- 14.07%
21 settembre, domenica