BLKC: Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Comme

28.45 USD 0.70 (2.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BLKCの今日の為替レートは、2.52%変化しました。日中、通貨は1あたり28.41の安値と28.59の高値で取引されました。

Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
28.41 28.59
1年のレンジ
16.21 30.36
以前の終値
27.75
始値
28.59
買値
28.45
買値
28.75
安値
28.41
高値
28.59
出来高
4
1日の変化
2.52%
1ヶ月の変化
12.18%
6ヶ月の変化
50.77%
1年の変化
35.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K