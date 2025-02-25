CotationsSections
BLKC: Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Comme

28.53 USD 0.08 (0.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BLKC a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.29 et à un maximum de 28.60.

Suivez la dynamique Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Comme. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
28.29 28.60
Range Annuel
16.21 30.36
Clôture Précédente
28.45
Ouverture
28.31
Bid
28.53
Ask
28.83
Plus Bas
28.29
Plus Haut
28.60
Volume
9
Changement quotidien
0.28%
Changement Mensuel
12.50%
Changement à 6 Mois
51.19%
Changement Annuel
35.60%
20 septembre, samedi