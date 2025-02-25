Währungen / BLKC
BLKC: Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Comme
28.53 USD 0.08 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLKC hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.29 bis zu einem Hoch von 28.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Comme-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
28.29 28.60
Jahresspanne
16.21 30.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.45
- Eröffnung
- 28.31
- Bid
- 28.53
- Ask
- 28.83
- Tief
- 28.29
- Hoch
- 28.60
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- 12.50%
- 6-Monatsänderung
- 51.19%
- Jahresänderung
- 35.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K