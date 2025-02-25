Валюты / BLKC
BLKC: Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Comme
27.61 USD 0.17 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLKC за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.59, а максимальная — 27.68.
Следите за динамикой Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Comme. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
27.59 27.68
Годовой диапазон
16.21 30.36
- Предыдущее закрытие
- 27.44
- Open
- 27.68
- Bid
- 27.61
- Ask
- 27.91
- Low
- 27.59
- High
- 27.68
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- 8.87%
- 6-месячное изменение
- 46.32%
- Годовое изменение
- 31.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.